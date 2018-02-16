Бывший боксер супертяжеловес Владимир Кличко вместе со своей невестой Хэйден Панеттьери и дочерью Кайей Евдокией проводят отдых на Барбадосе.

Их заметили на одном из пляжей тропического курорта. Снимки опубликовали на Instagram-странице klitschkopanettiere.

По данным журналистов, Владимир и Хэйден отпраздновали там День святого Валентина.

Во время отдыха Кличко-младший игрался с дочуркой, а также не забывал о дайвинге. Также парарацци запечатлели поцелуй Владимира с Хэйден.

Владимир со своей гражданской супругой воспитывают дочь Кайю Евдокию, которая родилась в декабре 2014 года. Семья проживает в США.

Фото: instagram.com/klitschkopanettiere

Как сообщала "Страна", Владимир Кличко предупредил Усика, чем опасен Майрис Бриедис. Бриедис оказался бывшим спарринг-партнером Братьев Кличко.

Напомним фото квартета очаровательных ринг-герлс на бое Александр Усик - Бриедис.