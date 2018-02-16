Киевские власти решили не декоммунизировать советский девиз "Мир, труд, свобода, равенство, братство" на станции метро "Шулявская". Об этом передает 1News

Чиновники решили, что эти слова, написанные под потолком станции не подпадает под действие закона о декоммунизации, и их не обязательно убирать.

Член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроения Александр Харченко отметил, что это просто слова и они сами по себе не имеют никакой ассоциации с тоталитаризмом.

"Мы руководствуемся исключительно нормативными актами, есть закон про осуждение тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики. На основании этого закона в 2015 году принято распоряжение городского главы. Насколько мне известно, в распоряжении нет этих вывесок, - сказал Харченко.

Фото: livejournal.com

Ранее Киеврада переименовала станцию метро "Петровка" на "Почайна".

Напомним, что Вятрович заявил, что декоммунизация в Украине уже завершилась.