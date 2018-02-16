Преемник Валерии Гонтаревой, исполняющий обязанности главы Национального банка Яков Смолий задекларировал 15,202 млн гривен доходов за 2017 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, пишут "Украинские новости".

В 2017 году Смолий заработал в НБУ 2,306 млн гривен, 5,453 млн гривен - дивиденды от "КУА Эталон Эссет Менеджмент", 4,846 млн гривен - проценты по счетам в Укрэксимбанке.

У Смолия 6 банковских счетов: в Укрэксимбанке - 3,930 млн долларов (было 3,96 млн долларов), в УкрСиббанке - 105 тыс. гривен (было 345 тыс. гривен), в "Райффайзен Банке Аваль" - 4,5 тыс. долларов (было 4,5 тыс. долларов) и 105 тыс. гривен (114 тыс. гривен), в Дельта Банке - 5,976 млн гривен, в Ощадбанке - 254 тыс. гривен.

У его жены 3 счета в Укрэксимбанке на 410 млн гривен (было 5,22 млн гривен) и 35,5 тыс. долларов (было 35,3 тыс. долларов) и счет в "Райффайзен Банке Аваль" на 138 тыс. гривен (было 115,9 тыс. гривен) и 2,6 тыс. евро.

Смолий владеет 3 (было 4 в 2016) и совладеет 3 земельными участками.

Также Смолий совладеет 12 офисами, 1 домом и физкультурно-оздоровительным комплексом в Погребах, а также апартаментами в Севастополе.

У Смолия есть часы Patek Philippe и Breguet, гидродроцикл и гольфкар.

В автопарк Смолия входят 3 легковых автомобиля - Toyota LC 2006 года выпуска, VW Multivan 2012 года, Mitsubishi 2002 года, гидроцикл 2009 года, а его жена владеет Mercedes ML350 2007 года выпуска.

Замглавы НБУ Смолий владеет инвестиционными сертификатами КУА "Эталон Эссет Менеджмент" (номинальная стоимость 15,515 млн гривен (было 17,9 млн гривен в 2016), в 2016 владел облигациями ООО "АС - МВК" (номинальная стоимость 9,2 млн гривен).

В прошлом году жена Смолия продала долю в ООО физлицу Александру Шпигу за 4,5 млн гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что "Народный фронт" требует от Смолия уволить из НБУ врага Коломойского - СМИ.

Также Смолий обещает обойтись без кадровых перестановок в Нацбанке