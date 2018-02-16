После завершения первых матчей 1/16 Лиги Европы в УЕФА назвали символическую сборную тура.

Об этом сообщает официальный Twitter УЕФА.

В команду вошли сразу трое представителей "Арсенала" и двое игроков дортмундской "Боруссии". Также среди лучших игроки РБ "Лейпциг", "Локомотива", "Селтика", "Спортинга", "Зальцбурга" и "Атлетико".

Игроки киевского "Динамо", которые сыграли вничью с АЕКом (1:1), в символическую сборную тура, к сожалению, не попали.

Фото: twitter.com/UEFAcom

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что Александр Хацкевич назвал итог матча с АЕК приемлемым и что все будет решаться в Киеве.

"Мы не выиграли, но и не проиграли, ведь позади только первый тайм противостояния. Удалось забить на чужом поле, но не получилось довести игру до победы. Нужно было использовать контратаки, играть смелее. Во втором тайме мы уже больше позиционно оборонялись. Владение мячом было больше у команды соперника. В плане движения первую игру ребята выдержали, и теперь с каждой игрой мы должны прибавлять", - рассказал после игры коуч "Динамо".