В Кассационном административном суде Верховного Суда постановили пересчитать пенсии для бывших сотрудников органов внутренних дел. Такая процедура будет проведена на основании судебных исков.

Об этом передают Украинские новости со ссылкой на представителя пресс-службы суда.

Как сообщается, 15 февраля 2018 Верховный Суд впервые рассмотрел образцовое "пенсионное" дело по представлению Харьковского окружного админсуда и вынес по нему решение.

В данных делах один ответчик - Пенсионный фонд, аналогичные истцы - пенсионеры органов внутренних дел и одинаковые исковые требования - перерасчет и выплата повышенных пенсий с 1 января 2016 года в соответствии с изменением законодательства.

Верховный Суд постановил удовлетворить требование истцов о пересчете пенсий.

Решение Верховного Суда применяется ко всем аналогичным спорам в обязательном порядке.

15 декабря 2017 года вступили в силу новые редакции Хозяйственного процессуального кодекса, Гражданского процессуального кодекса и Кодекса административного судопроизводства.

Одним из новшеств процессуальных кодексов является введение понятия "образцовое дело" и "типичное дело" для ускорения рассмотрения большого количества однотипных административных споров.

Согласно законодательству, если в производстве одного или нескольких административных судов находятся типичные административные дела, большое количество которых определяет целесообразность принятия образцового решения, суд, рассматривающий одно или более таких дел, может обратиться в Верховный Суд с данной просьбой.

В такой ситуации Верховный Суд рассматривает образцовое дело как суд первой инстанции.

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