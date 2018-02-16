Минобороны определил 16 февраля профессиональным праздником военных журналистов Вооруженных сил Украины.

Об этом этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Отныне, согласно приказу министра обороны Украины, бойцов информационного фронта, которые служат в украинской армии, ежегодно 16 февраля будут поздравлять по случаю Дня военного журналиста Украины", – говорится в сообщении.

Министр обороны Украины Степан Полторак на своей в Facebook поздравил военных журналистов с профессиональным праздником.

"Это заслуженное чествование мужества и героизма военных журналистов, которые с первых дней вражеской агрессии были рядом с нашими военнослужащими в горячих местах украинского сопротивления. И подвиг украинского солдата трагически и символически переплелся с миссией военного журналиста, также способного на самопожертвование ради мирной и успешной перспективы для собственной страны ", - написал министр.

Отмечается, что с началом Антитеррористической операции на Донбассе (с апреля 2014 года) в зоне АТО погибли пять военных журналистов. Так, 4 сентября 2014 года от огня российских РСЗО "Смерч" в Новоайдарском районе Луганской области погиб журналист Олег Задоянчук. В октябре того же года на подступах к Счастью погиб львовский журналист Виктор Гурняк. 22 января 2015 года, защищая донецкий аэропорт, погиб журналист из Днепра Александр Черников. А в феврале 2015 неподалеку Песков погиб фотожурналист Сергей Николаев.

Также сообщается, что 16 февраля 2015 возле города Дебальцево во время выполнения боевого задания погиб редактор редакции телевидения телерадиостудии Минобороны Украины "Бриз" капитан 3 ранга Дмитрий Лабуткин.

Фото: facebook.com/generalpoltorak

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