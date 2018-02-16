В январе 2018-го средняя цена импортного природного газа выросла по сравнению с декабрем на 20 долларов - за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные ГФС, передает Министерство экономического развития и торговли.

Так, цена в январе 2018 составила 7 784 грн, или 272,9 долл. за 1 тыс. куб. м. В декабре цена была 253 долл. за 1 тыс. куб. м.

Средняя цена складывается в процессе таможенного оформления газа во время ввоза на территорию Украины.

Ранее "Страна" разбиралась, почему импортный газ для Украины дорожает и что теперь будет с платежками. "Газовые котировки сошли с ума".

Также напомним, что повышение цен на газ и коммуналку для украинцев уже согласовано. На сколько вырастут тарифы.