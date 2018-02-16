Полицейские накрыли вооруженных людей, собравшихся на сходку. Это произошло в одном из развлекательных заведений Ирпеня Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

С присутствующими была проведена профилактическая беседа о недопущении нарушения правопорядка.

"Сотрудники полиции провели оперативно-профилактические меры реагирования на сообщения граждан о группе лиц, находящихся в одном из местных развлекательных заведений с оружием", - указано в опубликованном сообщении.

Правоохранители проверили документы у присутствовавших мужчин, их оружие и разрешительные документы на него.

"На месте происшествия правоохранители изъяли одну единицу огнестрельного оружия, которую направили на проведение экспертизы. Также полицейские выяснили, что некоторые из присутствующих лиц уже имели проблемы с законом за совершение корыстных и имущественных преступлений", -рассказали в пресс-службе.

Фото: facebook.com/Головне-управління-Національної-поліції-в-Київській-області

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