Группа экспертов Международного валютного фонда во главе с Роном ван Руденом завершает работу в Киеве.

Об этом сообщили в представительстве МВФ в Украине, пишет "УНИАН".

Эксперты приезжали для технических консультаций с украинскими властями в период с 12 по 16 февраля.

Итоговое заявление по результатам работы экспертов Фонда возможно в начале следующей недели – в понедельник или во вторник.

МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 миллиарда долларов. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов. Срок программы истекает в марте 2019 года. 26 января президент Украины Петр Порошенко заявил о выполнении страной 80% требований Международного валютного фонда и подчеркнул, что ожидает получения пятого кредитного транша в апреле.

По информации МВФ, для получения очередного транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, создать Антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП. Национальный банк прогнозирует, что в 2018 году Украина получит от МВФ до 2 миллиардов долларов.

Ранее "Страна сообщала, что в МВФ напомнили, что Украине пора продавать государственные предприятия.

Также Парубий пообещал МВФ принять закон об Антикоррупционном суде до мая.