В пятницу, 16 февраля в Мюнхене стартовала ежегодная конференция по безопасности, в которой принимают участие представители Европы и США.

Из названия следует, что главными для собрания являются темы глобально-военного характера. А вопрос Украины, которая переживает крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, обещает стать одним из "гвоздей" конференции.

Именно на Украине сходятся противоречия крупнейших игроков региона, их различное видение урегулирования конфликта (или наоборот – его эскалации).

Ключевой для Киева темой станет ввод миротворцев на Донбасс, который в последнее время начал обретать реальные очертания. Что же касается более глобальной повестки, то здесь все еще сложнее: организаторы конференции уверены, что мир стоит на пороге больших конфликтов.

"Страна" разбиралась, чего ждать от Мюнхенской конференции 2018 года.

Мятущаяся Европа

О чем будут говорить на очередном собрании сильных мира сего? Повестку дня обычно задают хозяева конференции. Перед ее началом они публикуют доклад со своим видением глобальных вызовов.

Очередной такой документ уже появился на свет и выдержан в очень тревожных для Европы тонах.

Если сформулировать вкратце – мир на пороге больших конфликтов. При этом ЕС - в самом скоромном военном положении из всех ключевых милитари-держав и блоков.

Это следует из таблицы, которую "Немецкая волна" составила по итогам анализа Мюнхенского доклада. Как видим, европейский сегмент безопасности, не связанный с НАТО, выглядит слабее, чем российский или натовский. А есть еще быстро растущая армия Китая.

Конечно, если суммировать условную "европейскую армию" с НАТО, получается мощный военный кулак. Но, видимо, интересы Альянса, возглавляемого США, и Евросоюза, ведомого Германией и Францией, расходятся все больше.

Об этом прямо заявляют лидеры ЕС, которые лоббируют повышение военных расходов за пределами НАТО и планируют разогнать их до 2% ВВП (а это рост на 50%).

Подобная политика Евросоюза, говорится в Мюнхенском докладе, вызвана растущим изоляционизмом США и "экономическим эгоизмом" Дональда Трампа, который давно отказывается за счет Америки обеспечивать безопасность Европы и требует от нее повысить расходы на НАТО.

А делать этого Европе нет резона: какой смысл инвестировать в заокеанский оборонный проект, если можно создать собственный и контролировать его без оглядки на Вашингтон?

Так на свет появилась инициатива PESCO – программа вне-натовской интеграции оборонных потенциалов стран ЕС, о которой "Страна" рассказывала осенью.

Впрочем, европейский военный альянс – пока только на бумаге. И в этом большая проблема, считают авторы доклада. Россия и Китай стремительно модернизируют свои армии, при этом КНР готовится запустить полноценную ядерную триаду и выйти на первые позиции в мире по космосу и кибербезопасности.

Отмечается также, что Китай работает "вдолгую", в то время как политики Запада больше сосредоточены на популизме.

Обеспокоенность, что "Европа не готова", сквозит через весь документ, который озаглавлен "До края пропасти - и обратно?" И, хотя в последнем слове чувствуется оптимизм, знак вопроса ставит и этот оптимизм под сомнение. Незыблемым остается лишь "край пропасти", под которым авторы доклада имеют в виду угрозу серьезного военного конфликта.

"В прошлом году человечество слишком близко подошло к грани, отделяющей мир от серьезных вооруженных конфликтов", - так и написал в предисловии к докладу председатель конференции Вольфганг Ишингер.

Он отметил главные точки возможной эскалации в 2018 году: между США и Северной Кореей, между Ираном и Саудовской Аравией и между НАТО и Россией. Последняя пара – самая угрожающая для ЕС, поскольку проходит по его территории.

"В 2018 году часть из этих кризисов может двигаться в сторону решения или эскалации - с потенциально катастрофическими последствиями. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы отойти от края пропасти", - подчеркнул Ишингер.

Вопрос Украины и миротворцев

Украина в докладе упомянута в контексте России. Говорится, что Москве удалось отдалить Киев от Евросоюза и НАТО, поддержав мятежников на юго-востоке страны.

На вопрос миротворцев для Донбасса доклад смотрит без особого оптимизма: отмечается, что Россия пока не дала согласия разместить "голубые каски" на границе Украины и РФ. Без этого, по мнению докладчиков, конфликт будет лишь зацементирован и зайдет в тупик.

Пример Украины вызвал массу вопросов и у стран Восточной Европы, где после 2014 года начался "кризис ориентации". С одной стороны - активное военное усиление России, с другой – кризис НАТО и попытки Европы создать свой военный альянс, который пока есть только на бумаге.

При этом тактические подвижки могут иметь место. Кроме Мюнхенского доклада, на конференции обещают озвучить "доклад Гована-Расмуссена", о котором рассказывала "Страна". Это план-предложение с конкретикой по миротворческой миссии на Донбассе.

Накануне Мюнхена-2018 экс-генсек НАТО (и советник Петра Порошенко) Андерс Фог Расмуссен озвучил отрывки из документа по Украине, который представят на конференции в полном объеме. Прозвучало несколько мини-сенсаций.

Первое – в миротворческой миссии могут быть белорусы, прямые союзники РФ. Второе – в ней не будет стран НАТО. Третье – границу миротворцам отдадут, когда Киев выполнит политическую часть Минска-2.

Предложения для Киева – жесткие, если не сказать скандальные. Поэтому реакция Украины и России на предложения Расмуссена – главная интрига Мюнхенской конференции.

Вероятно, именно их, а также последние наработки Курта Волкера и Владислава Суркова по миротворцам и будут обсуждать на заседании "Нормандской четверки", которая в последний раз собиралась здесь же, ровно год назад. Украину, Россию, Германию и Францию представят министры иностранных дел. Сама встреча начнется около 18:00 16 февраля.

В тот же день около 18:45 ожидается и 15-минутное выступление Петра Порошенко, который приедет в Мюнхен из Литвы. Кстати, незадолго до встречи министров Украины и РФ в Германии Порошенко звонил Путину и имел с ним "некороткий разговор".

Чем известна Мюнхенская конференция

Мюнхенская конференция по безопасности – меропрятие с историей. Еще в 60-е годы здесь встречались лидеры НАТО и Европы. С распадом Советского Союза к ним добавились представители бывшего соцлагеря.

Жителям пост-СССР конференция стала широко известна 11 лет назад. В 2007 году Владимир Путин сказал на ней получасовую речь, которая, по мненю западных аналитиков, зафиксировала состояние новой "холодной войны" между Россией и США.

Он впервые резко обрушился на политику Соединенных Штатов и заявил, что Россия не будет идти в ее фарватере. Он также раскритиковал НАТО за расширение на Восток.

Через год произошел конфликт в Грузии. А с началом сирийского и украинского конфликтов, Мюнхенская конференция стала одной из важных площадок для их урегулирования – именно здесь чаще всего встречались представители разных сторон конфликта и пытались наладить хоть какой-то диалог.