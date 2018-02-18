На этой неделе украинцы отметят Прощеное воскресенье. Сразу после него, в понедельник, начинается Великий пост - он, в свою очередь, продолжается до самой Пасхи 8 апреля.

Когда Прощеное воскресенье 2018

Прощеное воскресенье означает последний день Масленицы. В свою очередь, Масленичная неделя предшествует Великому посту. Чтобы получить нужные даты, нужно отнять от дня Пасхи 48 дней поста, а день накануне начала - это Прощеное воскресенье. Пасха в 2018 году празднуется 8 апреля. Таким образом, прощеное воскресенье 2018 выпадает на 18 февраля.

Что это за праздник

Прощеное воскресенье — это день, в который нужно отпустить все обиды, наладить отношения с родными, друзьями и знакомыми, коллегами, соседями и другими людьми. Неоходимо уладить все конфликты.

В Прощеное воскресенье по обычаю принято извиниться перед всеми, кто вас окружает, за причиненные вольно или невольно обиды, а также простить всех, кто чем-либо обидел вас. Если у вас просят прощения, в этом отказывать нельзя – это большой грех.

Отвечать на просьбу о прощении принято так: "Бог простит, и я прощаю", или "Бог простит, и ты меня прости".

В Прощеное Воскресенье нельзя предаваться плохим мыслям, жаловаться, ругаться и затевать конфликты.

Все это нужно для того, чтобы подготовиться к Великому посту, очистить свою душу от негативных мыслей и эмоций.

История Прощеного воскресенья

Считается, что истоки Прощеного Воскресенья лежат у традиций египетских монахов. Каждый год они по одному уходили на 40 дней в пустыню, чтобы укрепить свою веру и побыть вдали от земных искушений. Перед уходом они просили прощения у близких людей, так как могли не вернуться обратно из пустыни из-за каких-либо опасностей.

Прощеное Воскресенье также называют днем изгнания Адама. Считается, что одной из главных причин изгнания из Рая стало то, что Адам отказывался признаться в совершении греха. В Библии говорится, что человек, который не простит других людей и не попросит прощения сам, не получит и прощение Бога.

Поздравления с прощеным воскресеньем

Сегодня у всех попрошу я прощения

За фразы, поступки, мое поведение.

И если в душе вы обиду храните,

Прошу вас, обиду мне эту простите!

И пусть в этот день очищаются души,

Ведь сор никому в этой жизни не нужен.

Пускай все грехи отпускает нам Бог.

Желаю, чтоб всех Он от бед уберег!

Светлый праздник наступил!

В это воскресенье

Перед Богом у тебя

Я прошу прощенья.

Позабудем все плохое

И оставим позади,

Пусть лишь светлые моменты

Ждут на жизненном пути!

Прошу прощения за все,

Чем мог обидеть Вас.

Пусть Бог простит, как говорят.

Простите Вы сейчас.

Прощаю Вас на все года,

Обиды не держу,

И, коль простите Вы меня,

"Спасибо" Вам скажу!

Пусть с прощенным воскресеньем

Прочь уходят все обиды.

Ты прости меня сегодня.

Я прощу. Мы будем квиты.

Пусть весна тебя согреет

В этот день такой хороший,

А удача, счастье, радость

Вмиг придут и огорошат!

В светлый миг и час прощенья

С помощью Господней

Я прошу забыть обиды

Став от грехов свободней.

Пусть лучик Божьей Благодати

В душе разгонит тучи

И всех нас на свете грешных

Любить, прощать научит.