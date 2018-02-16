Киевское "Динамо" сыграло вничью 1:1 на выезде с греческим АЕКом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. "Страна" вела онлайн встречи.

Счет в матче в Афинах на 19-й минуте открыл полузащитник украинской команды Виктор Цыганков. А на 80-й минуте хозяевам поля удалось сравнять счет усилиями шведа Астрита Айдаревича.

Теперь все будет решаться в ответном матче, который запланирован на 22 февраля в Киеве.

Как сообщала "Страна", ранее мы писали, что Виктор Цыганков открыл счет в матче АЕК - Динамо

Также мы писали, что букмекеры назвали победителя матча АЕК - Динамо.

Также мы писали, что в "Динамо" рассказали болельщикам, как вести себя на матче с АЕК, чтобы не попасть в полицию.