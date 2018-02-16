В разных точках британской столицы 15 февраля появились три красных билборда, напоминающие рекламные щиты из нового фильма Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

На одном из них написано "71 погибший", на втором - "И ни одного арестованного", а на третьем - "Как так вышло?"

Борды установлены, как на стационарных плоскостях, так и на передвижных.

Таким образом британские активисты решили привлечь внимание к расследованию пожара в многоэтажке Grenfell Tower на западе Лондона.

Фото: meduza.io

Пожар в 24-этажном жилом доме в Северном Кенсингтоне произошел в ночь на 15 июня 2017 года и продолжался около 60 часов. Дом был построен в 1974 году по заказу местных властей как социальное жилье, в момент возгорания в нем находилось около 600 человек. По данным полиции, при пожаре погиб 71 человек и еще 70 были ранены; многие следовали инструкции, предписывавшей оставаться при пожаре в квартире - и в итоге оказались заблокированы огнем. По основной версии, причиной возгорания стали проблемы с проводкой.

23 июня сообщалось, что полиция может предъявить обвинение в непредумышленном убийстве, однако кому именно, не уточнялось. Кто именно виновен в случившемся, до сих пор не известно.

Как сообщала "Страна", ранее лондонская полиция заявила, что Grenfell Tower сгорел из-за холодильника.

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