Министерство иностранных дел России подтвердило встреча руководителя МИД России Сергея Лаврова с главой МИД Украины Павлом Климкиным и главой МИД Германии Зигмаром Габриелем.

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

Кроме этого, пока не подтверждают проведение встречи глав МИД "нормандского формата" на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Эта встреча сейчас прорабатывается.

"Сейчас мы не можем подтвердить. Прорабатывается вопрос проведения встречи в "нормандском формате", – заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, мюнхенская конференция по безопасности состоится 16-18 февраля.

Как сообщала "Страна", Порошенко назвал две темы, о которых говорил с Путиным по телефону.

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