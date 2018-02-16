Решение суда об избрании меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову раскритиковали в Национальном агентстве по предотвращению коррупции.

Как заявила Громадскому радио спикер НАБУ Дарья Манжура, личное поручительство - несопоставимая мера для Труханова.

"Это абсолютно несопоставимая мера пресечения, она не соответствует тому, о чем ходатайствовали детективы НАБУ. Решение выглядит странным. Один из вероятных организаторов получил залог 5 миллионов гривень, а человек, который подозревается в организации всей схемы, получает поруки. Решение об апелляции будет принимать САП", - сказала Манжура.

"Страна" в статье "Труханов освобожденный" рассказала, почему мэр Одессы вернулся в Украину и зачем его взял на поруки депутат от БПП

Ранее заместителя Труханова Вугельмана отпустили из зала суда на поруки.

Также стало известно, что мэр Труханов после суда уехал в Одессу и завтра выйдет на работу.