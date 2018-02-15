Новое хранилище для отработавшего ядерного топлива Чернобыльской АЭС (ХОЯТ-2), которое построено в зоне отчуждения и на сегодня проходит необходимые испытания, может быть введено в эксплуатацию во второй половине 2018 года.

Как передает УНИАН, об этом во время презентации годового отчета работы Государственной инспекции ядерного регулирования сообщил директор Департамента по вопросам безопасности ядерных установок Борис Столярчук.

"В 2017 году возникли обстоятельства, которые привели к задержке ввода в эксплуатацию этого хранилища... На текущий момент можно только ориентировочно сказать, что это хранилище будет введено в эксплуатацию во второй половине 2018 года", - сказал он.

По словам Столярчука, в этом году Госатомрегулирования планирует рассмотреть вопрос о выдаче лицензии на ввод в эксплуатацию этого хранилища.

В сентябре 2007 года был подписан контракт между американской компанией Holtec International и госпредприятием "ЧАЭС" на строительство ХОЯТ-2 (хранилища для отработавшего топлива сухого типа), которое должно заменить собой действующее ХОЯТ-1 (хранилище отработавшего ядерного топлива мокрого типа). Стоимость ХОЯТ-2 составляет 381 млн евро. По словам главы Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука, безопасность нового хранилища будет на порядок выше, чем в ХОЯТ-1.

Как сообщала "Страна", Кабинет министров изменил чернобыльцам размеры компенсации путевок в санатории.

Ранее Нацполиция сообщала, что из Чернобыльской зоны сумками вывозят обогащенный уран.

Также мы писали, что в Чернобыльской зоне задержали сталкера из Беларуси, который собирал оленьи рога.