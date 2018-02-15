Желающего получить вид на жительство в Польше гражданина Украины теперь могут спросить о его отношении к Степану Бандере и УПА. Если украинец, по мнению властей, "заколеблется или недостаточно четко высказывается", то его заявку, вероятно, отклонят.

Об этом передает "ЕП", со ссылкой на польские СМИ.

Такую информацию подтвердила лидер организации "Евромайдан Варшава" Наталья Панченко. По ее словам, таким образом создаются возможности для манипуляций и злоупотреблений со стороны должностных лиц, которые анализируют ответ заявителя.

Люди имеют документы, подтверждающие их происхождение, однако если они недостаточно решительны в своем ответе относительно Бандеры, то тогда "до свидания, Польша", – рассказала она.

Сообщается, что один заявитель получил отказ, хотя его деды и отец имели польское гражданство. Отвечая на вопрос о своем отношении к деятельности ОУН-УПА, он ответил: "А разве я знаю, никогда не был в этих связях, поэтому я не знаю. У каждого своя правда. Говорят, они были в Польше и Украине. Никогда в это не вникал".

Другой вопрос касался трагедии на Волыни. "Я слышал, и слышал, что недавно вышел фильм. Но там были замешаны московиты, то действительно неизвестно, кто и что сделал ... Много людей погибло, это только известно."

В администрации Мазовецкого воеводства объяснили, что такой ответ означает, что гражданин Украины знает о деятельности ОУН/УПА, однако он не хочет сказать ничего плохого про организацию.

Как сообщала "Страна", в Польше задержали украинцев, которые работали в торговом центре нелегалами. В Погранслужбе отмечают, что за прошлый год было зафиксировано более 300 подобных случаев.

Также сообщалось, что польский работодатель выбросил на улицу украинку с инсультом.