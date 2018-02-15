Уже на 19-й минуте матча Лиги Европы в Афинах, где местный АЕК принимает киевское "Динамо", гости первыми открыли счет.

Гонсалес выцарапал мяч у Бакакиса на правом фланге, на подступах к штрафной хозяев и прострелил в центр, где его первым встретил Виктор Цыганков и пробил слету. Мяч опустился за линией ворот АЕКа.

Киевляне забили крайне важный в европейских кубках мяч на выезде.

"Страна" ведет онлайн-репортаж матча. У киевлян очень много травмированных игроков основы, что сделает матч особо напряженным.

Мы писали о всех сегодняшних матчах Лиги Европы. Отметим, что казахстанская Астана примет Спортинг.

Отметим, что по мнению наставника киевлян Александра Хацкевича, исход дуэли с греками решится в Киеве.