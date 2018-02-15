Сепаратисты передали на подконтрольную Украине территорию тело погибшего 12 февраля украинского военнослужащего.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"После длительных и сложных переговоров представители гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200" добились возвращения тела погибшего защитника на подконтрольную Украине территорию", - указано в опубликованном сообщении.

Как сообщается, 12 февраля во время выполнения боевой задачи по наблюдению за позициями противника один из военнослужащих сил АТО, попав под минометный обстрел, погиб.

Тело погибшего военнослужащего попало к незаконным вооруженным формированиям самопровозглашенной "Луганской народной республики".

"В течение трех дней представители ОРЛО меняли время передачи тела погибшего защитника, выискивая в этом факте выгоду для проведения циничных информационных акций", - отмечается в сообщении.

Передача тела погибшего военнослужащего на подконтрольную Украине территорию состоялась в районе Счастья (Луганская область) с участием представителей "Союза ветеранов Афганистана Луганщины", Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и украинской стороны Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК).



Фото: facebook.com/ato.news

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