Политически партии, в том числе "Батькивщина", "Объединение "Самопомощь", Политическая партия ВО "Свобода", "Рух Новых Сил" и другие опубликовали совместное заявление с протестом против политического преследования Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает сайт "Руха новых сил".

"В начале этой недели, 12 февраля 2018, Президент Порошенко и подконтрольные ему силовые ведомства поступили откровенно антиконституционный и неправовое действие - грубой силой выгнали из страны украинского политика, лидера партии «Рух новых сил", третьего Президента Грузии Михаила Саакашвили.

Чтобы лишиться одного из лидеров оппозиции, власть поступила политическую расправу, нарушила права человека и нанесла огромный ущерб международной репутации Украины.

Это преступление должно быть расследовано. Все должностные лица, нарушившие закон и свои должностные обязанности, должны оказаться на скамье подсудимых.

Мы требуем обеспечить возвращение Михаила Саакашвили в Украину, предоставив ему возможности защитить свои права и достоинство в украинских судах, в соответствии с нормами украинского законодательства и международного права.

Мы обращаемся ко всем украинском с просьбой поддержать наше обращение. Украинская власть позволяет себе так поступить с политиком, известным во всем мире. Это означает, что ни один украинский гражданин не может чувствовать себя в безопасности и надеяться на справедливое правосудие. Мы, как и во времена Януковича, оказались на грани диктатуры.

Мы призываем мировых лидеров и дипломатов дать принципиальную оценку политическим репрессиям, к которым прибегает украинская власть. Практика назначения виновных не в суде, а путем публичных заявлений генерального прокурора, практика изгнания неугодных из страны должен навсегда остаться в советском прошлом.

Мы констатируем, что Президент Порошенко стал на путь подмены закона произволом. Мы предупреждаем, что любые попытки дальнейших расправ над оппозиционными лидерами и активистами получат нашу консолидированную и твердый ответ", - говориться в сообщении.

Заявление подписали, политическая партия "Демократический альянс", политическая партия "Гражданская позиция", политическая партия "Народный контроль", политическая партия "Европейская партия Украины", политическая партия ВО «Батькивщина», политическая партия «Объединение" Самопомощь", политическая партия ВО "Свобода", политическая партия "Движение новых сил", общественное движение "Хвиля".

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