В Китае готовятся встречать Новый год-2018 по Лунному календарю. В Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Ханчжоу и Харбине пройдут яркие световые шоу в честь праздника.

Многие восточные страны вычитывают дату наступления Нового года по Лунному календарю. В 2018 году второе новолуние после зимнего солнцестояния наступит 16 февраля 2018 года в 17:13 по киевскому времени или в 23:13 по пекинскому.

С этого времени и вступает в свои права год Желтой Земляной Собаки. Продлится этот год до 4 февраля 2019 года.

Видео: youtube.com/CGTN

Как сообщала "Страна", в Китае разблокировали ВКонтакте, но оставили запрещенными Facebook и YouTube. По словам представителя "ВКонтакте" разблокировка была проведена с помощью "конструктивного общения с местными регуляторами".

Отметим, что в Китае выявили первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N4.