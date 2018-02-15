Серьёзное ДТП произошло около 18:00 на Житомирской трассе (примерно 300 метров до поворота на Чайку).

По информации от очевидцев, грузовик Renault, двигаясь со стороны Житомира в сторону Киева, пытался развернуться, но не пропустил встречный транспорт.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Увы, без пострадавших не обошлось. Девушка-пассажир Lada во время аварии получила перелом руки.

Движение серьезно затруднено. На месте работает патруль полиции и следственно-оперативная группа.

Видео: Youtube.com

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