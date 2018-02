Ученые спрогнозировали, какой будет дальнейшая судьба автомобиля Tesla, запущенного в космос 6 февраля 2018 ракетой-носителем Falcon Heavy.

Об этом сообщает Meduza.

Так, по мнению ученых из Канады и Чехии, у "космического" автомобиля только 6%-ный шанс вернуться на Землю в течение нескольких миллионов лет. При этом вероятность столкнуться с Венерой у Tesla чуть меньше - 2,5%.

Исследователи создали и проанализировали 240 компьютерных симуляций, чтобы понять, как будет автомобиль перемещаться в космосе следующие 3,5 миллиона лет.

Как рассказал астрофизик Ханно Рейн из Университета Торонто, у ученых было два предположения: автомобиль останется рядом с планетами земной группы (Земля, Марс, Венера, Меркурий) или под влиянием гравитации Юпитера отправится во внешнюю область Солнечной системы.

По расчетам Рейна, Tesla будет пролетать около Земли примерно каждые 30 лет. Исследователи подчеркивают, что, если автомобиль врежется в Землю, то, скорее всего, он полностью сгорит в атмосфере.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O