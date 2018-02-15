Секретарь СНБО Александр Турчинов коротко прокомментировал отсутствие погибших и раненных среди руководителей Майдана. Ответ прозвучал во время дачи показаний в Оболонском райсуде Киева, который слушает дело о госизмене Виктора Януковича. Мы вели онлайн репортаж допроса.

Адвокат спросил, почему не был убит ни один руководитель Майдана, но погибли только рядовые протестующие.

"Повезло. Бог отвел", - ответил Турчинов.

Ранее "Страна" сообщила, что Турчинов рассказал, почему Украина потеряла Крым в 2014 году. "К большому сожалению, 27 февраля (2014 года) еще не было главной исполнительной власти - Кабинета министров. Это была самая большая проблема для меня как для руководителя Верховной Рады: без правительства, без руководства силовых структур принимать эффективные меры было практически невозможно", - сказал секретарь СНБО.

Также Турчинов заявил, что не давал приказа сбивать вертолет с Януковичем.