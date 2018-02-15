В Сети опубликовали видео нападения на ультрас киевского Динамо в Греции. В Афинах до матча 1/16 финала Лиги Европы между греческим АЕК и "динамовцами" на фанатов киевской группировки болельщиков Terror Family напали футбольные хулиганы.

Об этом сообщает "Царьград"

Данный инцидент произошел в одном из баров, в котором находились фанаты динамовцев вместе с болельщиками, поддерживающими Днепр.

По версии пострадавших, десять фанатов Динамо пошли гулять по городу, после посещения питейного заведения. Они разбились на небольшие группы и намеревались осмотреть достопримечательности Афин, но на них напали хулиганы в количестве около 35 человек.

Ультрас киевлян в количестве шести человек были отрезаны от основной группы. Они попытались укрыться в баре, на видеокамеры которого и попала драка.

Что именно произошло и кто на самом деле стал зачинщиком инцидента - выясняет полиция.

Vídeo | Ultras del Spartak Moscú desplazados a Grecia atacan a ultras del Dynamo Kiev. 15.02.18. pic.twitter.com/kpeeMt1fwK — Ultras OF (@UltrasOF) 15 лютого 2018 р.

Видео: twitter.com/UltrasOF

"Страна" ведет онлайн-репортаж матча АЕК - Динамо 1/16 Лиги Европы.

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