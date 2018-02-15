Порошенко подписал указ о призыве и увольнении в запас со срочной службы
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, а также о сроках проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году.
Соответствующий указ президента Украины №33/2018 от 15 февраля 2018 года обнародован в четверг на сайте главы Украинского государства.
"1. Уволить в запас из Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований:
1) военнослужащих срочной службы, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр и выслуживших установленные сроки срочной военной службы:
в апреле - мае, августе 2018;
в октябре - ноябре 2018;
2) других военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной службы:
в апреле - мае 2018;
в октябре - ноябре 2018 года.
2. Определить на 2018 год такие сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу:
1) апрель - май;
2) октябрь - ноябрь.
3. Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу:
1) в апреле - мае 2018;
2) в октябре - ноябре 2018 года".
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