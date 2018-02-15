Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, а также о сроках проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году.

Соответствующий указ президента Украины №33/2018 от 15 февраля 2018 года обнародован в четверг на сайте главы Украинского государства.

"1. Уволить в запас из Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований:

1) военнослужащих срочной службы, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр и выслуживших установленные сроки срочной военной службы:

в апреле - мае, августе 2018;

в октябре - ноябре 2018;

2) других военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной службы:

в апреле - мае 2018;

в октябре - ноябре 2018 года.

2. Определить на 2018 год такие сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу:

1) апрель - май;

2) октябрь - ноябрь.

3. Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу:

1) в апреле - мае 2018;

2) в октябре - ноябре 2018 года".

Как сообщала "Страна", ранее британский эксперт раскритиковал состояние украинской армии.

Мы писали, что в Минобороны рассказали о новом снабжении в армии.

Ранее в Минобороны отчитались о существенном росте вооружений в украинской армии.







