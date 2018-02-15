Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, освобождающий от призыва во время мобилизации лиц, у которых на содержании находятся дети-инвалиды.

Об этом свидетельствуют текст соответствующего законопроекта №2912, передают "Украинские новости".

Согласно закону, призыву на воинскую службу во время мобилизации не подлежат женщины и мужчины, на содержании которых находится ребенок-инвалид, который имеет любые виды нарушений функций организма 3-4 степени их выражения и ограничение жизнеспособности любой категории 2-3 степени.

Также от военной службы освобождаются военнослужащие, если на их содержании находится ребенок-инвалид, который имеет любые виды нарушений функций организма 3-4 степени их выражения и ограничение жизнеспособности любой категории 2-3 степени.

Как сообщала "Страна", в Министерстве обороны Украины утвердили Перечень случаев, при которых граждане Украины снимаются с воинского учета военнообязанных.

Напомним, что в конце января 2018 в сухопутных войсках объявили сборы резервистов.