Доллар 14 февраля прибавил на межбанке сразу 18 копеек, и зафиксировался к вечеру в рамках 26,82-26,88 грн./$. Большинство банкиров прогнозируют подорожание американской валюты.

Об этом сообщил UBR.ua.

Большой трагедии в валютном подорожании казначеи не увидели. Произошло то, чего давно ждали - покупатели доллара, долгое время поджидавшие свой минимальный курс, повыходили на торги и стали затариваться СКВ. Ждали пару недель - спрос накопился внушительный. Наибольшую активность на скупке проявили нефтетрейдеры, которым нужно было проплачивать контракты по поставке бензина и дизеля.

Дополнительный спрос на валюту создавался самими банками.

"На наличном рынке растет спрос на доллар, так что финучреждения приобретали СКВ под перепродажу населению через кассы", - объяснил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

"Также на ситуации на валютном рынке сказывалась растущая гривневая ликвидность, создающая ресурс для спекулятивных раскачек и курсовая турбулентность пары доллар/евро на мировых рынках", - дополнил коллегу директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Забавно вел себя Национальный банк: не меньше пяти раз появлялся на торгах с запросом лучшего курса на продажу доллара 20-ке уполномоченных банков (RFQ), однако так ни разу и не поделился своим валютным запасом. Вероятно, нацбанковцы считали, что проводят остроумную комбинацию или психологическую интервенцию, однако лишь повеселили казначеев.

После многочисленных выныриваний на межбанке НБУ прозвали "ежиком в тумане", и уже не обращали на него внимания. Казначеи понимали, что регулятору приказано хранить золотовалютные резервы под замком, и он будет с ними расставаться лишь в критической ситуации. Сегодня до нее было далеко.

Экспортеры, несколько недель терявшие на курсе, радостно повышали цену доллара и продавали его импортерам и банкам.

Из числа наиболее активных продавцов доллара выделяли ПУМБ, Укрсоцбанк, Ощадбанк, Укргазбанк и Укрсоцбанк. А из покупателей - Райффайзен Банк Аваль, ING Bank, Креди Агриколь Банк и Ситибанк.

Объем торгов по итогам дня изменился совсем незначительно: со вчерашних $457,44 млн. до $453,12 млн.

Кассиры 15 февраля поднимали свои цены несколько раз.

"Наличный рынок удерживает опережающий курсовой отрыв от межбанка: его котировки выросли с утренних 26,93-27,03 грн./$ до 27,03-27,10 грн./$ к середине дня", - рассказал Олег Куринной.

Минимальная цена доллара на продаже людям прибавила около 10 копеек. Самую дешевую валюту предлагал Укргазбанк - по 26,90 грн./$, и рядом находился ценник небольшого ужгородского Коминвестбанка - 26,95 грн./$. Еще несколько структур отдавали доллар по 27,0-27,05 грн./$: Укрэксимбанк, Пиреус Банк, УкрСиббанк, Ощадбанк.

Но большинство банков ставили продажу валюты в рамках 27,10-27,20 грн./$: Кредобанк, Приватбанк, Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, Банк Пивденный, Укрсоцбанк, Проминвестбанк, БТА Банк, Мегабанк, Альфа-Банк.

Максимальный курс продажи доллара сегодня находился на уровне 27,50 грн./$, и с ним работал Кристаллбанк.

Выкупали банкиры валюту у населения в рамках 26,50-27,15 грн./$.

На черном рынке доллар начали скупать не сразу. Спозаранку менялы торговали в рамках 26,88-27,02 грн./$, и к полудню даже немного приспустили свои ценники - к 26,91-26,99 грн./$. Но уже после 15 часов аппетиты барыг стали подрастать, и они подняли курсы к 26,94-27,04 грн./$, а к вечеру вообще раззадорились - цены выросли до 27,04-27,18 грн./$.

Оценив рвение импортеров (в первую очередь нефтетрейдеров) банкиры не прогнозируют откат курса доллара. Большинство говорит о его подорожании.

"Скорее всего, завтрашние торги начнутся широко и с роста безналичных котировок - до 26,75-26,95 грн./$. Если, конечно, экспортеры не решат вдруг выбросить на торги крупные партии валюты", - отметил Юрий Гриненко.

Есть и оптимисты, верящие, что удастся обойтись малой кровью. Хотя таких осталось совсем немного.

"По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,75-26,85 грн./$", - сказал Олег Куринной.

Ранее "Страна" сообщала, что финансисты гадают, в какую сторону развернется курс доллара после Дня влюбленных.

Также доллар на межбанке снова упал, но банкиры ждут разворота курса.