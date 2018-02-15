Польские пограничники помешали нелегальному ввозу в Украину двух битых автомобилей Mercedes общей стоимостью почти 250 тыс. злотых (~$74 000).

Об этом сообщает в пресс-служба польского ведомства.

В среду, 14 февраля, на пропускном пункте Корчова-Краковец задержали украинца, который пытался вывезти с территории Польши два автомобиля - Mercedes CLS 250 (2016 г.) и Mercedes E250 (2014 г.) без надлежащих документов. Пограничники установили, что данные автомобили были куплены в США как сломанные и изначально предназначались для разбора на запчасти.

Украинец же вез их как исправные. При этом соответствующих документов у него не было.

Пограничники задержали обе машины и направили материалы дела инспектору охраны окружающей среды Подкарпатского воеводства. Инспектор подтвердил, что транспортные средства являются отходами, которые не могут транспортироваться за пределы стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а следовательно в Украину.

Пытавшегося это сделать 31-летнего украинца обвинили в нарушении правил охраны окружающей среды. Ему грозит штраф, ограничение или лишение свободы сроком до двух лет. Кроме того согласно административным делам о нарушении положений Закона о дорожном движении он был оштрафован на 6 тыс. злотых.

Дело передали на рассмотрение Главному инспектору охраны окружающей среды, который должен окончательно решить, что делать с конфискованными автомобилями или отсылать ли их обратно в США.

Фото: strazgraniczna.pl

Как сообщала "Страна", в поезде Киев-Варшава нашли 72 тыс пачек контрабандных сигарет. Они были спрятаны в тайниках в конструкции вагонов поезда.

Отметим, что пограничники Украины оснастили все пункты пропуска на границе с ЕС системой "биометрики".