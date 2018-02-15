Около 50 неизвестных, вооруженных ножами и огнестрельным оружием, выгнали представителей БЦ "Навигатор" (утверждает, что получил в управление 31, 32 и 33-й этажи в бизнес-центре "Гулливер". – Прим. Ред.) с 33-го этажа "Гулливера".

Так утверждается в заявлении на странице в ФБ Общественного совета Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). При этом действиями неизвестных управляла женщина, которая представилась Оксаной Чепижко (акционер "Банка Юнисон").

"Чепижко Оксана, отдавая распоряжения лицам, прибывшим вместе с ней (в количестве 50 человек), восклицает, что "живыми или мертвыми, но вынести их из помещения. Немедленно", указывая при этом на сотрудников Общества и представителей охранной фирмы", – говорится в сообщении.

Сообщается, что по состоянию на 14:30 полиция на вызов не прибыла.

Фото: facebook.com/arma.org.ua/

Вслед за этим появилось заявление "Юнисон Груп", которое рисует совершенно иную картину происходящего.

"Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными преступным путем (АРМА) в очередной раз пытается спровоцировать Национальную полицию и Генеральную прокуратуру Украины на совершение неправомерных деяний, манипулируя общественным мнением и искажая факты", – говорится в заявлении.

В "Юнисон Груп" сообщают, что сегодня представители компании получили информацию о совершении кражи имущества, расположенного на 33-м этаже в БЦ "Гулливер", право пользования которым у "Юнисон Груп" закреплено решением следственного судьи Печерского районного суда Киева Васильевой от 29.08.2017.

Прибыв в БЦ "Гулливер" в сопровождении адвокатов, представители компании "Юнисон Груп" обнаружили, что вход в помещение, доступ к которому был утерян с 8 февраля 2018 года из-за неправомерных действий чиновников АРМА и компании-управителя "Бизнес центр "Навигатор", открыт, дверь взломана, а изнутри раздается непонятный шум.

"Войдя в помещение, представители компании обнаружили 8 неизвестных лиц в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения. Для того, чтобы установить личности неизвестных, освидетельствования их состояния здоровья и определения юридических оснований, на которых они находятся в помещении, представителями "Юнисон Груп" был вызван наряд полиции, оперативно-следственная группа и машина скорой помощи", – говорится в заявлении.

"Сотрудники Национальной полиции так и не получили от неизвестных каких-либо документов, которые устанавливали бы их личность или законные основания для их пребывания на 33-м этаже. Прибывшие на место происшествия представители компании "Навигатор" также не смогли предоставить никаких документов, которые бы устанавливали, что пьяные неизвестные лица являются представителями охранной фирмы, которую они наняли для осуществления управления этим имуществом. Поэтому полицией были задержаны неизвестные на 72 часа для выяснения личностей, как это и предусмотрено Законом Украины", – прокомментировала адвокат Наталья Шеина, представляющая интересы «Юнисон Груп».

Напомним, что в редакцию Медиа Холдинга Вести Украина, расположенную на 32-м этаже в БЦ "Гулливер", утром 8 февраля пришли с обысками сотрудники полиции и Военной прокуратуры. Силовики вынесли из помещения вещи, а юристов и журналистов медиахолдинга в помещение не пустили.

Коллектив Медиа Холдинга Вести Украина, в состав которого входят два интернет-издания, радио и газета, записали открытое обращение к властям по поводу захвата и погрома их редакции неизвестными титушками под прикрытием АРМА и Военной прокуратуры.

Ранее журналисты "Вестей" показали cвой редакционный офис после захвата.

Напомним, что "Страна" разбиралась, кто и зачем устроил погром в редакции "Вестей" и кто на очереди испытать #нечуванусвободуслова.