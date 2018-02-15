Украинский шоумен Антин Мухарский решил покинуть Украину и уже выехал в Европу, где будет просить политического убежища в одной из стран ЕС. Чем вызвал немалый ажиотаж в соцсетях.

Во-первых, причина бегства уж больно неординарная - нежелание платить алименты жене Снежане Егоровой.

Во-вторых - Мухарский (он же Орест Лютый) является одной из "культурных икон" украинских национал-патриотов. И вот страна, в которой они победили, по сути отторгла одного из самых ярких своих сторонников.

Как Орест Лютый "попал" на алименты

"Если вы читаете эти строки, это означает, что я уже пересек государственную границу Украины и нахожусь в одной из стран Европы, где, вероятнее всего, в ближайшее время попрошу политического убежища", — написал Мухарский на своей странице в Facebook.

По словам Мухарского, его сделали "главным злостным алиментщиком страны", но подчеркивает, что у него нет долгов перед своими детьми.

Мухарский развелся с телеведущей Снежаной Егоровой в феврале 2016 года. У пары родилось трое общих детей: два сына – Андрей (2006 г. р.) и Иван (2012 г. р.) и дочь Арина (2010 г. р.). После развода все дети остались с матерью. Со слов самого Мухарского, экс-супруга при разводе называла его "подонком" и "национал-фашистом".

После развода Антин и Снежана долго не могли поделить детей. Егорова не пускала в дом своего бывшего супруга, так как он пытался говорить с их детьми на украинском языке. Егорова же заявила, что дети разговаривают по-русски.

Подробнее о причинах бегства Мухарского можно прочитать в материале "Страны".

"Антіну платят меньше, чем когда-то платили Антону"

В социальных сетях начали обсуждать поступок Мухарского.

Журналист Юрий Ткачев считает, что шоумен банально сбежал от алиментов: "Антин "Наше ничего" Мухарский, он же Орест Лютый, сваливает из Украины, пока ему не запретили выезд за то, что он не платит алименты.

Антин всё надеялся, что выйти из этой ситуации ему помогут "можновладци", ведь он, видите ли, из патриотических соображений не поёт на русском, и оттого у него нету денег. Не знаю, чего конкретно он хотел добиться от "можновладцив": того, чтобы с учётом огромного значения Антина для украинской культуры его освободили от буржуазного предрассудка в виде уплаты алиментов, или чтобы государство оплатило его алименты из своего кармана. В этой части Антин был несколько неконкретен.

Как бы там ни было, жестокосердное украинское государство не вошло в положение "людины-мытця", и он вынужден покинуть пределы Украины, пока он ещё может это сделать. Ещё смешнее, что он намерен обращаться за получением политического убежища в Европе.

Я готов заплатить денег за то, чтобы посмотреть на выражение лица чиновника, который будет рассматривать заявление на политубежище типа "спасите, помогите, меня заставляют платить алименты". Жаль, это вряд ли получится".

Блогер Андрей Недовес: "Антин дернул за кордон от банальных алиментов, которых у насекомого скопилось объемом в разы большем, чем его воспаленная и непрерывно зудящая национальная гиднисть.

Снежана - умница. Этот бы опыт избавления страны от скверны систематизировать, расширить и применить в масштабах всей, прости Господи, страны".

Народный депутат Евгений Мураев также рассуждает о причинах отъезда Мухарского:

""Страшную весть принес я в твой дом, Надежда". Кто же теперь сыграет Бандеру и будет петь песни про к-цапов? Некому. Довели человека до бегства от алиментов. Но если быть серьезным, то легко заметить, что Мухарский и подобные ему в ужасном конце всегда причитают о том, как они стояли на баррикадах и помогали армии на Востоке, а государство их не оценило. Не помогло, не обогрело, приняло драконовский закон, не обеспечило справедливость.

Дело в том, дорогие недрузья, что этого вам никто и не обещал. То, за что вы так вдохновенно боролись, изначально было аферой. Вас использовали, заранее планируя потом выбросить. Вам об этом не сказали лидеры Майдана? Извините. Ну так вы и не спрашивали. А куда более правильной, я бы даже сказал "гідной" реакцией на то, что вы создали своими руками, стало бы признание своих грехов и работа на то, чтобы исправить поломанное.

Только такие вот антины предпочитают бежать как крысы из страны, которую они разобрали по кускам, и потом любить ее издалека".

Блогер Андрей Шокотко говорит, что шоумен сам приложил руку к нынешней ситуации в стране: "Мухарский (Орест Лютый) сначала зарабатывал на довольно примитивном разжигании межнациональной розни, под предлогом войны и патриотизма, представлял из себя законченный тип патриота-вышиватника, а теперь свалил из Украины и просит в Европе политическое убежище.

Пел о "ка...пах", о том, что он украинец и в белом пальто. Бравировал гомофобией. Оскорблял сограждан, называя русскоязычных слабоумными. Быдло аплодировало, бабулетики капали. Но оказалось, что в Украине ж*па не лучше российской. Пришлось бежать. Во как. Мухарский, а не ты ли помогал создавать эту ж*пу? Европеец хренов".

Блогер Елена Лешенко: "Пост Антіна Мухарського - батька пятьох дітей...это очень наглядная история о том, как "революция" догнала революционера) и смех, и грех".

Наталья Стельмах пишет, что скандал с Мухарским - показатель эрозии семейных ценностей в Украине: "Чуваку (не поворачивается язык назвать мужчиной) не разрешают видеться с детьми - он поэтому бежит от них ещё дальше в Европу. У него не хватает $3,000 платить алименты - но денег жить в Европе хватит... И во всем он обвиняет Украину... При этом Егорову (к-я осталась с 5-ю детьми в Украине) мужчины в комментариях сплошь называют стервой и с...й.... Мрак..."

Журналист Василий Апасов также рассуждает об алиментах на детей: "Родину, которая когда-то сделала из Антона - Антіна, эпатажный отец решил покинуть по причине отсутствия справедливости. В своё время разведясь с женой, обладая финансами он заключил договор (на сколько мне известно) по содержанию детей в будущем, где прописал неплохие суммы на каждого. Но оказалось, что Антіну платят меньше, чем когда-то платили Антону, да ещё и курс доллара изменился и запас средств иссяк.

Антін подавал в суды, писал письма, раздевался в центре Киева догола, но никто не помог ему перестать платить детям. Не готов судить, добровольно ли он в своё время заключал договор, который сейчас загнал его в кабалу или там были манипуляции детьми со стороны жены, однако документ на то и документ, чтобы работать.

В итоге, Антін Мухарский вскоре может стать Антонио Мухарини, Томэком Мухарски или Энтони Мухаренсоном. Ну как минимум он на это надеется.

А вообще смешно, чем закончатся эта история и будет ли прецедент, когда скрывающийся от алиментов многодетный папа попросил и получил политическое убежище"

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Журналист Вячеслав Чечило: "История с Мухарским прекрасна и показательна. Есть масса людей, которые процветали при злочинной панде. Режим Януковича предпочитал с ними не связываться и просто откупался от этой всей шароварной публики и мытцив. Не то, чтобы очень щедро, но на бутерброды с икрой хватало.

А потому случился Майдан и оказалось, что новой власти они не нужны от слова совсем. А аудитории, готовой платить за такое "мыстецтво", просто нет. Френды в ФБ есть, а публики - нет. В результате творча крыза, съезд крыши и вот теперь эмиграция. Верните Мухарскому Януковича - спасите талантливого человека!"