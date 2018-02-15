Сейчас Украина не может объявить войну Российской Федерации, потому что не сможет противостоять ей в случае применения противником всего арсенала оружия.

Такую позицию высказал секретарь СНБО Александр Турчинов во время допроса по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, передает "112 Украина".

По его словам, после ядерного разоружения Украины в результате подписания Будапештского меморандума, государство не обладает оружием, которое позволяет противостоять ядерной державе.

"У нас нет сегодня военных средств для противодействия ядерному государству в случае применения им всего арсенала оружия. Именно поэтому объявление войны как в феврале-марте 2014 года, так и, к сожалению, сейчас, когда мы имеем боеспособную армию, оборонно-промышленный комплекс, имеем оружие, достаточное для защиты страны, но и сейчас, к сожалению, мы не можем объявить войну агрессору", - сказал Турчинов.

Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) - межгосударственный документ, гарантирующий соблюдение положений Заключительного акта ОБСЕ, Устава ООН и ДНЯО в отношении Украины как не обладающего ядерным оружием государства-участника Договора.

Ранее "Страна" сообщила, что Украине грозят внутренние потрясения. О чем говорится в докладе разведки США.

Также Турчинов рассказал, почему Украина потеряла Крым в 2014 году.