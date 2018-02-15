На зимней Олимпиаде-2018, что проходит в городе Пхенчхан (Южная Корея), 15 февраля разыграны сразу девять комплектов наград!

В общем зачете Игр продолжает лидировать команда Германии - 9 золотых медалей, на второе место внезапно вышла команда Норвегии - 6 золотых наград, у Нидерландов и США по 5 наград наивысшего достоинства, а замыкает пятерку сборная Канады - 4 "золота".

Фигурное катание (пары)

Алена Савченко – Бруно Массо (Германия) Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада)

Горные лыжи (мужчины): скоростной спуск

Аксель Лунд Свиндал (Норвегия) Кьетиль Янсруд (Норвегия) Беат Фойц (Швейцария)

Гигантский слалом (женщины)

Микаэла Шиффрин (США) Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) Федерика Бриньоне (Италия)

Сноуборд (мужчины): сноуборд-кросс

Пьер Вольтье (Франция) Джаррид Хьюз (Австралия) Рехино Эрнандес (Испания)

Лыжные гонки (женщины): 10 км, свободный стиль

Рагнхиль Хага (Норвегия) Шарлотте Калла (Швеция) Марит Бьорген (Норвегия) и Криста Пярмякоски (Финляндия)

Биатлон (женщины): индивидуальная гонка

Ханна Оберг (Швеция) Анастасия Кузьмина (Словакия) Лаура Дальмайер (Германия)

Биатлон (мужчины): индивидуальная гонка

Йоханнес Бо (Норвегия) Яков Фак (Словения) Доминик Ландертингер (Австрия)

Конькобежный спорт (мужчины): 10 000 м

Тед-Ян Блумен (Канада) Йорит Бергсма (Голландия) Николя Тумолеро (Италия)

Санный спорт (смешанные командные соревнования)

Германия Канада Австрия

Зимняя Олимпиаде 2018 в корейском городе Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля 2018 года. Всего на зимних Играх будут разыграны 102 комплекта медалей в 15 зимних спортивных дисциплинах семи зимних видов спорта.

Полное расписание и календарь зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане, Южная Корея.

На Олимпиаде 2018 в Южной Корее Украину представят всего 33 спортсмена, которые будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта: биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.

Все украинские спортсмены на XXIII зимних Олимпийских играх в Южной Корее.