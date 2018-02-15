На зимней Олимпиаде-2018, что проходит в городе Пхенчхан (Южная Корея), 15 февраля разыграны сразу девять комплектов наград!

В общем зачете Игр продолжает лидировать команда Германии - 9 золотых медалей, на второе место внезапно вышла команда Норвегии - 6 золотых наград, у Нидерландов и США по 5 наград наивысшего достоинства, а замыкает пятерку сборная Канады - 4 "золота".

Фигурное катание (пары)

  1. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия)
  2. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)
  3. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада) 

Горные лыжи (мужчины): скоростной спуск

  1. Аксель Лунд Свиндал (Норвегия)
  2. Кьетиль Янсруд (Норвегия)
  3. Беат Фойц (Швейцария)

Гигантский слалом (женщины)

  1. Микаэла Шиффрин (США)
  2. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия)
  3. Федерика Бриньоне (Италия) 

Сноуборд (мужчины): сноуборд-кросс

  1. Пьер Вольтье (Франция)
  2. Джаррид Хьюз (Австралия)
  3. Рехино Эрнандес (Испания)

Лыжные гонки (женщины): 10 км, свободный стиль

  1. Рагнхиль Хага (Норвегия)
  2. Шарлотте Калла (Швеция)
  3. Марит Бьорген (Норвегия) и Криста Пярмякоски (Финляндия)

Биатлон (женщины): индивидуальная гонка

  1. Ханна Оберг (Швеция)
  2. Анастасия Кузьмина (Словакия)
  3. Лаура Дальмайер (Германия)

Биатлон (мужчины): индивидуальная гонка

  1. Йоханнес Бо (Норвегия)
  2. Яков Фак (Словения)
  3. Доминик Ландертингер (Австрия)

Конькобежный спорт (мужчины): 10 000 м

  1. Тед-Ян Блумен (Канада)
  2. Йорит Бергсма (Голландия) 
  3. Николя Тумолеро (Италия) 

Санный спорт (смешанные командные соревнования)

  1. Германия
  2. Канада
  3. Австрия 

Зимняя Олимпиаде 2018 в корейском городе Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля 2018 года. Всего на зимних Играх будут разыграны 102 комплекта медалей в 15 зимних спортивных дисциплинах семи зимних видов спорта. 

Полное расписание и календарь зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане, Южная Корея.

На Олимпиаде 2018 в Южной Корее Украину представят всего 33 спортсмена, которые будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта: биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.

Все украинские спортсмены на XXIII зимних Олимпийских играх в Южной Корее. 

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