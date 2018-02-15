Олимпиада 2018, день шестой. Все медали дня 15 февраля, где разыграны 9 комплектов наград.
На зимней Олимпиаде-2018, что проходит в городе Пхенчхан (Южная Корея), 15 февраля разыграны сразу девять комплектов наград!
В общем зачете Игр продолжает лидировать команда Германии - 9 золотых медалей, на второе место внезапно вышла команда Норвегии - 6 золотых наград, у Нидерландов и США по 5 наград наивысшего достоинства, а замыкает пятерку сборная Канады - 4 "золота".
Фигурное катание (пары)
- Алена Савченко – Бруно Массо (Германия)
- Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)
- Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада)
Горные лыжи (мужчины): скоростной спуск
- Аксель Лунд Свиндал (Норвегия)
- Кьетиль Янсруд (Норвегия)
- Беат Фойц (Швейцария)
Гигантский слалом (женщины)
- Микаэла Шиффрин (США)
- Рагнхиль Мувинкель (Норвегия)
- Федерика Бриньоне (Италия)
Сноуборд (мужчины): сноуборд-кросс
- Пьер Вольтье (Франция)
- Джаррид Хьюз (Австралия)
- Рехино Эрнандес (Испания)
Лыжные гонки (женщины): 10 км, свободный стиль
- Рагнхиль Хага (Норвегия)
- Шарлотте Калла (Швеция)
- Марит Бьорген (Норвегия) и Криста Пярмякоски (Финляндия)
Биатлон (женщины): индивидуальная гонка
- Ханна Оберг (Швеция)
- Анастасия Кузьмина (Словакия)
- Лаура Дальмайер (Германия)
Биатлон (мужчины): индивидуальная гонка
- Йоханнес Бо (Норвегия)
- Яков Фак (Словения)
- Доминик Ландертингер (Австрия)
Конькобежный спорт (мужчины): 10 000 м
- Тед-Ян Блумен (Канада)
- Йорит Бергсма (Голландия)
- Николя Тумолеро (Италия)
Санный спорт (смешанные командные соревнования)
- Германия
- Канада
- Австрия
Зимняя Олимпиаде 2018 в корейском городе Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля 2018 года. Всего на зимних Играх будут разыграны 102 комплекта медалей в 15 зимних спортивных дисциплинах семи зимних видов спорта.
Полное расписание и календарь зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане, Южная Корея.
На Олимпиаде 2018 в Южной Корее Украину представят всего 33 спортсмена, которые будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта: биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.
Все украинские спортсмены на XXIII зимних Олимпийских играх в Южной Корее.