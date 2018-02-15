Монетизация субсидий на услуги ЖКХ может начаться на девять месяцев раньше запланированного — уже с апреля этого года, а не с января 2019-го.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Выдача госпомощи от государства живыми деньгами на руки субсидиантам, а не поставщикам услуг пока будет частичной — только за обслуживание домов и придомовой территории и вывоз мусора.

Остальное, как и сейчас, получат поставщики тепла, воды, газа, электроэнергии. Правда, проект постановления об изменении порядка субсидирования еще не принят, но премьер Владимир Гройсман пообещал рассмотреть документ на заседании правительства в ближайшие дни.

Как разъяснили в пресс-службе Минфина, цель монетизации — внедрение прозрачных и своевременных расчетов между поставщиками услуг и их потребителями. Госпомощь субсидианты будут получать по факту потребления, тогда как сейчас субсидия выплачивается в полном объеме, согласно соцнормам, а это не способствует экономии воды, тепла, газа, электроэнергии.

"Субсидии населению на оплату содержания домов и вывоз мусора перечислят на личный счет получателя в банке либо выплатят через отделения "Укрпочты", — уточнили в Минфине. — За их начисление отвечает подразделение Минсоцполитики по месту регистрации субсидианта. Там же его должны уведомить о том, что нужно написать заявление о выдаче госпомощи деньгами, указав способ получения. Тем, кто заявление не напишет, субсидии деньгами не выплатят".

В Минфине затруднились ответить, останется ли госпомощь у тех, кому она положена. В Минсоцполитики изменения пока не комментируют, мол, надо дождаться принятия постановления и доработать подзаконные акты.

Специалисты в сфере ЖКХ осторожно оценивают возможность замены субсидий деньгами уже с 1 апреля. Так, консультант по вопросам соцзащиты населения Института местного развития Антон Левицкий сказал "Сегодня", что, пока не будет создан единый госреестр получателей субсидий, говорить о монетизации рано.

"С января с трудом работает механизм перехода от взаимозачета долгов к оплате комуслуг на уровне государство — поставщик услуг, — говорит Левицкий. — Например, предприятия ЖКХ не могут идентифицировать субсидиантов, ибо данные о них есть только у Минсоцполитики, но ведомство не имеет права их передавать — запрещает закон о защите персональных данных. Механизм Минфина, вступивший в силу с 1 января 2018 г., очень сложен, поэтому его нужно менять. Это — первый шаг. Но не факт, что с апреля он будет сделан".

ЖКХ-эксперт Андрей Никончук уточнил изданию, что новый порядок упростит расчеты между ОСМД и его жильцами:

"Оплата за содержание домов и вывоз мусора одинаковая из месяца в месяц, поэтому ее монетизировать проще всего. Люди получат живые деньги и рассчитаются с ОСМД. Главные проблемы — быстро создать единый электронный реестр получателей субсидий, чтобы контролировать, куда ушли деньги и обеспечить открытие счетов. Если это будут отдельные "субсидионные" счета, а не уже действующие, допустим, пенсионные, то в банках появятся огромные очереди. И уже очевидно, что очереди будут в отделениях Минсоцполитики — из тех, кто придет писать заявления".

Эксперты отмечают, что Минфином не прописан контроль расхода людьми денег на субсидии.

"Человек заболел и потратил субсидию на лекарства, за квартиру платить уже нечем, образовался долг — как быть в этом случае?" — спрашивает Левицкий.

В Минсоцполитики напоминают: сейчас, если субсидиант в течение двух месяцев не оплачивает свою часть квартплаты, его лишают субсидии. Скорее всего, этот механизм сохранится.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минсоцполитики сообщили, как пройдут два этапа монетизации субсидий на оплату ЖКХ.

Также в Минфине определились с датами, когда начнут монетизацию субсидий на оплату ЖКХ.