Министры обороны членов НАТО договорились создать аналог "военного Шенгена". Его намерены развернуть в европейских границах Североатлантического альянса. Об этом сообщают РИА Новости военно-дипломатический источник в Брюсселе.

Накануне министры обороны стран альянса согласовали такое предложение на встрече в Брюсселе. Также было одобрено учреждение командного штаба по переброске сил в Европе.

Первым такую идею выдвинул экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Он заявил, что союзнические войска и военная техника должны перемещаться "столь же быстро, как и мигранты".

По словам Ходжеса, сейчас получение разрешений для перемещения войск и вооружений представляет собой "удивительно сложный процесс в ряде стран". К примеру, переброска американских войск из Польши в Германию требует пятидневного срока уведомления.

Затем это предложение поддержали ряд стран, в том числе Литва, Эстония и Нидерланды.

При этом наблюдатели указывают на ряд инфраструктурных проблем для передислоцирования войск: дороги и мосты в странах Евросоюза потенциально не рассчитаны на вес тяжелой военной техники, туннели недостаточно высоки, а взлетно-посадочные полосы не предназначены для обслуживания военной авиации.

Как сообщала "Страна", сербский адвокат готовит иск против НАТО из-за применения снарядов с обедненным ураном. Верховный суд Италии по результатам этих расследований присудил возместить убытки итальянским военным, которые входили в воинский контингент, в свое время воевавший на территории бывшей Югославии.

Отметим, что Венгрия проигнорировала просьбы Киева и заблокировала комиссию Украина - НАТО.