В минувшем году самым прибыльным украинским поездом стал №5/6 Киев - Москва, а самым убыточным - №70/69 Мариуполь - Львов.

Об этом говорится в ответе "Укрзализныци" на запрос LB.ua.

Пять самых прибыльных поездов 2017 года:

1. №5/6 Киев - Москва — 11 вагонов, 77% заселенности, 154 млн прибыли №23/24 Одесса - Москва — 10 вагонов, 89% заселенности, 98 млн прибыли №105/106 Киев - Одесса — 17 вагонов, 95% заселенности, 47 млн прибыли №91/92 Киев - Львов — 15 вагонов, 87% заселенности, 29,7 млн прибыли №53/54 Киев - Санкт-Петербург — 11 вагонов, 65% заселенности, 20 млн прибыли.

Были прибыльными и некоторые другие поезда в Россию, в том числе Хмельницкий - Москва, Львов - Москва, Ковель - Москва, Харьков - Москва, а также некоторые поезда, запущенные в прошлом году: №7/8 Киев - Ивано-Франковск, №11/12 Львов - Одесса.

Однако в целом пассажирские перевозки дальнего сообщения были глубоко убыточными. Общий убыток за 2017 год составил 3,5 млрд гривен.

Пять самых убыточных поездов:

№70/69 Мариуполь – Львов – 16 вагонов, 93% заселенности, убыток – 159,9 млн гр №686/685 Измаил – Одесса – 9 вагонов, 65% заселенности, убыток – 97,4 млн грн № 357/358 Киев – Рахов - 16 вагонов, 93% заселенности поезда, убыток– 90,4 млн грн №134/133 Киев – Лисичанск – 16 вагонов, 94% заселенности, убыток – 80,7 млн грн

№608/607 Черновцы – Львов – 10 вагонов, 83% заселенности, убыток – 27,3 млн грн

Два поезда из этого списка - Черновцы – Львов и Измаил – Одесса - были отменены, несмотря на недовольство местного населения. В целом за прошлый год УЗ отменила семь убыточных поездов.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина в 2018 году может полностью прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

Также "Укрзализныця" разделит поезда на классы люкс, эконом и социальные.