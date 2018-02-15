Секретарь СНБО, бывший и.о. президента Украины Александр Турчинов заявил, что не располагает информацией о том, что жизни или здоровью Виктора Януковича что-то угрожало на момент его устранения с поста президента Украины.

Об этом Турчинов заявил на судебном заседании 15 февраля в Киеве, выступая в качестве свидетеля в деле о госизмене Януковича, передает Интерфакс.

"У меня нет никакой информации, которая свидетельствовала бы о том, что Януковичу была угроза для жизни. Более того, в случае, если бы он сдался власти, я убежден, что был бы честный, прозрачный суд под контролем международной и украинской общественности, который просто осудил бы Януковича за преступления, которые он совершил", - сказал Турчинов.

Как рассказал Турчинов, Янукович собрал большое количество вещей и исчез в неизвестном направлении, его администрация практически прекратила свое функционирование.

Как отметил секретарь СНБО, ни в администрации президента, ни в каких-либо других органах власти не было известно о местонахождении Януковича.

Между тем Турчинов добавил, что после его избрания председателем парламента с ним была круглосуточная телефонная связь.

"Мне могли звонить и ночью, и днем – круглосуточно… Никто – ни Янукович, ни кто-то из его окружения – даже не предпринимали попытки выйти на меня, чтобы пообщаться", - сказал он.

Турчинов также заверил, что в конце февраля 2014 не отдавал ни одного приказа на выявление и сбитие вертолетов, в которых мог находиться Виктор Янукович.

"Нет. Я таких распоряжений не давал ", - сказал Турчинов, отвечая на соответствующий вопрос стороны обвинения.

Как сообщала "Страна", в суде по делу Януковича допросят Турчинова и российского оппозиционера Пономарева. Также планируется допросить и бывшего и.о. министра обороны Украины Михаила Коваля.

Также Турчинов рассказал, почему Украина потеряла Крым в 2014 году.