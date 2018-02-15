В Соломенском райсуде Киева неизвестные в балаклавах, которые поддерживали мэра Одессы Геннадия Труханова, избили активиста, который возмущался решением суда об освобождении Труханова из-под стражи на поруки.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Затем они вытащили его на двор.

Активист выкрикивал "Позор", а также, "что после создания антикоррупционного суда Труханов не избежит ответственности".

Неизвестные в балаклавах находились в суде с самого утра. Несмотря на усиленную охрану бойцов Нацгвардии, их пропустили в помещение суда и они все время находились в коридоре.

13 февраля НАБУ объявило подозрение мэру Одессы Труханову и трем чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества.

14 февраля Труханова задержали в столичном аэропорту "Борисполь" и вручили подозрение. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд арестовать Труханова с альтернативой залога в сумме 50 миллионов гривень.

Сегодня Соломенский райсуд Киева избрал Труханову меру пресечения в виде личного поручительства народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Дмитрия Голубова. Суд также суд обязал Труханова сдать паспорта и являться к следователю по вызовам.

Ранее "Страна" сообщала, что под судом по Труханову полиция с дракой задержала 15 радикалов. Тяжело травмирована женщина.

Также в Киеве под судом, где слушают дело Труханова, подстрелили спецназовца.