Авторитетное немецкое издание Spiegel опубликовало большую статью о коррупции Петра Порошенко и разочаровании в нем украинцев под заголовком "Сомнительный Petro Incognito". Материал доступен на сайте издания, также его перевело ИноСМИ.

"Через четыре года после Майдана разочарование украинцев в своем президенте Петре Порошенко очень велико. Они задаются вопросом: он вообще собирается реформировать страну - или же его интересуют только деньги?", - начинается статья.

Дальше немецкая газета рассказывает про отпуск на Мальдивах под вымышленным именем, и говорят, что спустя четыре года после Евромайдана "ни рядовые украинцы, ни зарубежные партнеры Порошенко не знают, с кем же они имеют дело: с президентом, который хочет проводить серьезные реформы, как он и обещал после своей победы на выборах в мае 2014 года, или же с бизнесменом, которые все это время заботился лишь о собственном обогащении?".

Газета констатирует, что Порошенко не выполнил свой предвыборный лозунг "Жить по-новому!", доходы населения стремительно сокращаются, "Рошен" он так и не продал, а с коррупцией не борется.

"Американцы и европейцы, которые вообще-то хотели помочь Киеву в борьбе с коррупцией, вынуждены констатировать: в Киеве этого совершенно не хотят. Через четыре года после свержения Януковича ни один высокопоставленный чиновник не был осужден за коррупцию.

Также открыто критикуется генпрокурор Юрий Луценко.

"Он сейчас вовсю вредит НАБУ, созданному при поддержке ФБР. Он распорядился задержать работавшего под прикрытием антикоррупционного следователя, а выступая в парламенте, сравнил созданную под давлением Запада новую структуру с ленинской тайной полицией. А Порошенко сидел в зале и слушал его выступление", - пишет Spiegel.

Дальше история переключается на Михаила Саакашвили, которого на днях депортировали из Украины. "Порошенко хочет денег, ничего больше его не интересует", - приводится его мнение.

Газета напоминает, что Саакашвили знаком с Порошенко еще со студенческих времен.

"Саакашвили, который в 2004 году пришел к власти в Грузии после аналогичной мирной революции (аналогичной Помаранчевой революции, - Прим.ред.), стал настоящим реформатором. Поэтому десять лет спустя он предложил Порошенко помощь в подъеме Украины на новую высоту. Он был назначен губернатором Одесской области и получил задание навести в этом портовом городе порядок. Впрочем, там были странные ограничения, говорит Саакашвили.

"Порошенко сказал мне, чтобы я ни в коем случае не трогал местного полицейского начальника, контролировавшего крупнейший рынок Одессы. Мол, это его человек". Речь, по словам Саакашвили, шла о контроле над финансовыми потоками. Только тогда он понял, что движет Порошенко: "Его идея - деньги. Реформы для него - просто пиар. А деньги, напротив, реальны", - пишет газета.

Дальше про то, что Саакашвили начал проводить массовые митинги. "Но киевляне не хотят новой революции. У них сейчас главная забота - сводить концы с концами".

"Наверное, было наивно ожидать борьбы с коррупцией на Украине от миллиардера, тем более что он сам при коррумпированном президенте Януковиче некоторое время занимал пост министра экономики", - полагает Spiegel.

Дальше они дают комментарий нардепа Сергея Лещенко, который рассказывает, что "общество заблуждалось на его (Порошенко, - Прим.ред.) счет - так же, как и я сам".

"По сравнению с другими политиками, он представлялся более разумным, более современным и более образованным". Порошенко был богат, но, в отличие от других олигархов, не обогащался за счет государственной казны. Владелец шоколадной фабрики - это звучало вполне безобидно", - объясняет Лещенко.

А издание пишет, что преимуществом Порошенко перед, к примеру, Юлией Тимошенко считалась готовность к поискам компромиссов.

"Люди считали, что он справится с задачей сохранения единства страны, расколотой в 2014 году соседом-Россией. У Порошенко были хорошие отношения и с Западом, и с Востоком. Он дружил с российским послом, но при этом свободно говорил по-английски".

Газета напоминает разные коррупционные скандалы, в том числе про конфликта близкого к Порошенко нардепа Игоря Кононенко и бывшим министром экономического развития Айварасом Абромавичюсом.

Дают слово и соратникам Порошенко, например, депутату Игорю Грыниву - он "своего рода "наставник" Порошенко, автор его предвыборной программы 2014 года".

Грынив задает немецкому журналисту вопрос, если для Порошенко были важны лишь деньги, то почему он на ранних стадиях поддерживал участников первого и второго Майдана. "Ведь бизнесмены обычно предпочитают занять выжидательную позицию, действуя "на заднем плане". "Порошенко же демонстрировал, что покидает зону комфорта".

При этом в статье отмечается, что Порошенко на посту президента остался в первую очередь бизнесменом.

"Ему следовало бы объяснить украинцам, куда он собирается вести страну, но он не в состоянии сделать это. Он мыслит слишком мелкими категориями и заботится в первую очередь о консолидации власти в своих руках. А с этой точки зрения, опасность для него представляют новые антикоррупционные структуры", - пишет газета.

Дальше идет история про Антикоррупционный суд, процесс создания которого Порошенко "искусно тормозил".

"При этом уже сейчас можно утверждать, что Порошенко - слабый президент по сравнению со своими предшественниками. Ведь он не может контролировать даже главу МВД.

Нельзя сказать, что при Порошенко вообще не было реформ. Парламентариям теперь положено публиковать данные о своем материальном положении в интернете, сфера государственных финансов была децентрализована, а множество слабых банков было закрыто. Но реформы продвигаются слишком медленно. При этом до следующих президентских выборов остается год, главной соперницей Порошенко будет скорее всего Юлия Тимошенко, а о дальнейших реформах даже думать не приходится.

Но чем пассивнее продвигаются реформы, тем более воинственная риторика раздается в Киеве в отношении России и сепаратистов, а президент все чаще наряжается на публике в камуфляжную униформу Верховного главнокомандующего. Но кто знает, может быть, Порошенко до выборов в следующем году еще удастся придумать, что ему делать со своим постом и со своей страной?", - заканчивается статья.

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