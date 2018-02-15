В Киеве около Соломенского райсуда, который сегодня отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки, силовики после столкновений задержали около 15 радикалов. Об этом передает УНН.

Задержанных по очереди выводят из-под здания суда в автозаке.

По данным представителей Красного Креста на месте, три человека были тяжело травмированы, среди них одна женщина. Их забрала скорая медицинская помощь.

Ранее "Страна" публиковала фото радикалов Нацкорпуса и С14, которые дежурят под судом по Труханову. Их было несколько десятков, многие из прятали лица за балаклавами.

До этого они вступили в драку с группой поддержки Труханова. Все это происходило под колокольный звон. Нацгвардия никак не препятствовала конфликтам. Позже один из радикалов сказал, что они "прогнали титушку".