Львовский горсовет обязал всех работников сферы обслуживания в городе пользоваться исключительно украинским языком, а любую другую употреблять только после прямого требования клиента.

Об этом пишет zaxid.net.

Ценники, реклама, вывески, афиши, меню обязательно должны быть написаны на государственном языке и, при необходимости, могут дублироваться также на иностранном. Следить за использованием украинского языка обязали работников "Муниципальной стражи", которые могут налагать на предпринимателей штрафы.

Обязательное использование украинского языка в сфере обслуживания предусмотрено принятой 15 февраля постановлением Львовского горсовета. Проект постановления разработали активисты Украинской галицкой партии совместно с львовским активистом Святославом Литинским, который известен судебными исками на предпринимателей, которые отказываются предоставлять услуги на государственном языке.

Согласно принятому документу, на территории Львова все вывески, плакаты, афиши, сообщения и ценники должны выполняться на государственном языке. Если реклама выполнена на иностранном языке, то рядом с ее текстом должен быть украинский перевод, который по размеру и содержанию не может быть меньше оригинала (исключение делают только для зарегистрированных логотипов и товарных знаков). Подобные правила касаются также меню, билетов и чеков.

"Во Львове во всех сферах обслуживания граждан употребляется государственный язык. Исполнитель услуг обязан обращаться и общаться с потребителем услуг (клиентом) на государственном языке. Переход на иностранные языки возможен по желанию клиента (потребителя) в случае, если исполнитель услуг ими владеет", – указано в тексте постановления.

За несоблюдение этих требований предусмотрен штраф от 17 до 170 грн (при повторном нарушении максимальная сумма штрафа составит 459 грн). Следить за соблюдением этих правил обязали работников "Муниципальной стражи". Кроме них право сдавать протоколы об админнарушении по ст. 155 (нарушение правил торговли и предоставления услуг) имеют работники районных администраций и коммунального предприятия "Административно-техническое управление".

Ранее "Страна" сообщала, что на Житомирщине работников магазинов и ресторанов обязали перейти на украинский язык.

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