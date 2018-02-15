В деле об убийстве четырех морских пехотинцев их сослуживцами в зоне АТО назначены восемь видов экспертиз, до их завершения назвать причину преступления нельзя.

Об этом в эфире канала "112 Украина" заявил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

Он отметил, что уже есть определенные доказательства и признание тех военнослужащих, которые застрелили своих сослуживцев, с которыми проходили службу в одном подразделении".

"Была попытка скрыть следы преступления, но... они дали признательные показания, что они это сделали. Главная причина – неуставные отношения. Как это происходило и в чем заключались эти внеуставные отношения – будем знать чуть позже", – сказал представитель ГПУ.

"Сейчас назначено 8 видов экспертиз: судебно-медицинская, химическая, взрывотехническая, баллистическая, иммунологическая и прочее. Как только будут результаты этих экспертиз и показания других военнослужащих этого подразделения, можно будет представить полностью картину, при каких условиях произошло это убийство", – сообщил Лысенко.

"На сегодня мы имеем пока что признательные показания двух военнослужащих", – подчеркнул он.

Лысенко не стал комментировать информацию о якобы распитие алкоголя военнослужащими, сказав, что нужно дождаться результатов экспертиз, потому что пока картина событий не полная.

Сейчас двух бойцов отдельной бригады морской пехоты задержали. Когда будут все доказательства, прокуроры составят обвинительный акт.

"Если будут новые обстоятельства, статья может быть изменена", – сказал Лысенко.

В настоящее время производство открыто по п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору).

Ранее "Страна" сообщала о том, что двое морпехов расстреляли своих. Стали известны подробности гибели четырех бойцов под Мариуполем.

Также в зоне АТО расследуют странную смерть морских пехотинцев на съемной квартире.