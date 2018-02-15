В Украине магазины известный французский бренд одежды Promod ликвидируют их владельцы.

Об этом сообщает "Украинская ассоциация ритейлеров", ссылаясь на источники администрации одного из магазинов сети.

До конца февраля в украинской столице будут функционировать два магазина бренда. Об этом рассказала сотрудница одного из магазинов по имени Юлия.

Причины ухода с украинского рынка французская компания не сообщает. "Просто ликвидировали бренд", - отметила женщина.

Известно, что Promod вышел на украинский рынок в 2000 году. В декабре на территории Украины продолжали функционировать семь магазинов, однако уже в январе этого года было объявлено о финальной распродаже.

Promod была основана в 1975 году французом Франсисом-Шарлем Поле как семейное предприятие. За более чем 40 лет существования ей удалось открыть фирменные магазины в 50 странах. Сегодня сеть, ориентированная на женщин в возрасте от 20 до 40 лет, насчитывает более 1000 торговых точек по всему миру.

Ранее "Страна" сообщала, что украинцы шьют одежду Dolce & Gabbana и Moschino в четыре раза дешевле китайцев.

Также модный дом Gucci отказывается от меха.