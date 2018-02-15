Спецпроверка, предшествовавшая назначению Валентина Манько на пост главы Госслужбы по делам ветеранов, аннулирована. По нему назначена новая проверочная процедура.

Об этом "Стране" сообщил экс-советник министра внутренних дел Илья Кива.

По словам Кивы, проверяющим поставлена задача выяснить, как удалось скрыть от предыдущей спецпроверки факты о привлечении Манько к уголовной ответственности.

"Министерство внутренних дел отозвало результаты предыдущей спецпроверки, в результате которой не были должным образом проверены кандидаты на должность главы службы по ветеранам АТО, и в перечне кандидатов появился Валентин Манько.

Из-за халатности отдельных лиц проверка упустила ключевые факты о кандидате, в частности, привлечение Манько к уголовной ответственности, и каким образом удалось подчистить и утаить эти факты.

Результаты предыдущей спецпрверки аннулированы, и отдельно по Манько назначена новая. Кроме прочего, выяснят, как удалось скрыть факты, и каким образом к этому причастен депутат Александр Третьяков", - сказал Кива.

"Страна" разбиралась, кто и как продвигает Валентина Манько на главу Госслужбы по участникам АТО.

Напомним, что АТОшники обратились к Гройсману против Манько и угрожают протестами.