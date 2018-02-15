Победителя конкурса на главу Госслужбы ветеранов Валентина Манько отправили на спецпроверку
Спецпроверка, предшествовавшая назначению Валентина Манько на пост главы Госслужбы по делам ветеранов, аннулирована. По нему назначена новая проверочная процедура.
Об этом "Стране" сообщил экс-советник министра внутренних дел Илья Кива.
По словам Кивы, проверяющим поставлена задача выяснить, как удалось скрыть от предыдущей спецпроверки факты о привлечении Манько к уголовной ответственности.
"Министерство внутренних дел отозвало результаты предыдущей спецпроверки, в результате которой не были должным образом проверены кандидаты на должность главы службы по ветеранам АТО, и в перечне кандидатов появился Валентин Манько.
Из-за халатности отдельных лиц проверка упустила ключевые факты о кандидате, в частности, привлечение Манько к уголовной ответственности, и каким образом удалось подчистить и утаить эти факты.
Результаты предыдущей спецпрверки аннулированы, и отдельно по Манько назначена новая. Кроме прочего, выяснят, как удалось скрыть факты, и каким образом к этому причастен депутат Александр Третьяков", - сказал Кива.
"Страна" разбиралась, кто и как продвигает Валентина Манько на главу Госслужбы по участникам АТО.
Напомним, что АТОшники обратились к Гройсману против Манько и угрожают протестами.