В Броварах под Киевом вчера, 14 февраля, 31-летний мужчина пытался совершить самоубийство, но его спасли полицейские. Об этом сообщает пресс-служба копов.

Мужчина грозился спрыгнуть с крыши 2-этажного дома, о чем получила вызов патрульные полицейские.

Они прибыли на место и установили связь с молодым человеком, который по неустановленным причинам угрожал покончить с собой. Переговоры с мужчиной продолжались около 4-х часов.

"К счастью, совместными усилиями правоохранительных органов и общественности, удалось уговорить мужчину не совершать роковой шаг. После этого полицейские установили передали парня под надзор врачей", - сообщили в полиции.

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, что в Украине будут давать 3 года тюрьмы за доведение человека до самоубийства.

Недавно в Минобороны признали, что не могут сдержать рост самоубийств в армии.