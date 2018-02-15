В Одессе официально сняли ограничение в школах и детсадах по посещению не привитых от кори детей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила местный депутат Лилия Леонидова.

Такое решение приняла комиссия техногенно-экологической безопасности Одесского горсовета.

Отмечается, что решение принято в связи с уменьшением количества больных корью в городе. По сообщению Леонидовой, запрет на посещение школ без прививки от кори снимается с сегодняшнего дня, с 15 февраля 2018 года.

Фото: facebook.com/lilia.vasilievna

Официально из-за сильной волны заболеваемостью корью с 4 января не привитым детям не разрешалось посещать школы и детские сады.

Ранее "Страна" сообщала, как "Достучаться до Минздрава". Днепр выделил Одессе 3 тысячи доз вакцины от кори, не дожидаясь Супрун.

Также за поддельные справки о прививках грозит уголовная ответственность, - Супрун.