В школы и детсады Одессы решили пускать детей без прививки от кори
В Одессе официально сняли ограничение в школах и детсадах по посещению не привитых от кори детей.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила местный депутат Лилия Леонидова.
Такое решение приняла комиссия техногенно-экологической безопасности Одесского горсовета.
Отмечается, что решение принято в связи с уменьшением количества больных корью в городе. По сообщению Леонидовой, запрет на посещение школ без прививки от кори снимается с сегодняшнего дня, с 15 февраля 2018 года.
Фото: facebook.com/lilia.vasilievna
Официально из-за сильной волны заболеваемостью корью с 4 января не привитым детям не разрешалось посещать школы и детские сады.
Ранее "Страна" сообщала, как "Достучаться до Минздрава". Днепр выделил Одессе 3 тысячи доз вакцины от кори, не дожидаясь Супрун.
Также за поддельные справки о прививках грозит уголовная ответственность, - Супрун.