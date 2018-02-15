В субботу, 17 февраля ракета Falcon 9 должна вывести на орбиту два экспериментальных спутника Microsat-2a и Microsat-2b. Аэрокосмическая компания SpaceX официально уведомила FCC (Федеральную комиссию по связи США) об этом, передает техногайд Engadget.

Помимо экспериментальных спутников Falcon 9 также должна доставить на орбиту Земли спутник радиолокационного наблюдения Paz, принадлежащий правительству Испании.

Пуск планируется осуществить с военно-воздушной базы Ванденберг в 16:17 по Киеву.

Задачей низкоорбитальных спутников станет обеспечение высокоскоростного интернет-доступа по всему миру.

Ранее сообщалось, что в прошлом году вице-президент SpaceX, отвечающий за работу соответствующего направления, заявлял, что первые тестовые спутники будут запущены в конце 2017 года и начале 2018 года. Если всё окажется хорошо, то первые рабочие спутники начнут выводиться на орбиту в начале 2019 года.

В целом SpaceX намерена полностью развернуть всю сеть спутников для обеспечения интернет-доступа к 2024 году. Стоимость проекта оценивается в $10 млрд, но Илон Маск ожидает, что доход превысит эти расходы, а полученную прибыль можно будет направить на реализацию более амбициозного проекта – полёта на Марс и основания там поселения.

Как сообщала "Страна", коммерческие самолеты разбомбили дрейфовавший в океане ускоритель ракеты Falcon 9. Удар был нанесен по ускорителю ракеты из соображений безопасности. Военные США отрицают свое участие в операции.

Напомним видео с первой реакцией Маска на запуск Falcon Heavy.