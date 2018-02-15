Сегодня, 15 февраля, в Олимпийском Пхенчане завершились соревнования по биатлону в индивидуальной гонке для мужчин на дистанции в 20 километров.

Олимпийским чемпионом стал норвежский биатлонист Йоханнес Бо, который хоть и допустил два промаха, но прошел дистанцию за 48 минут 03 секунды. Конкуренты не смогли его догнать. Отметим, что это золото - первая олипийская награда в спортивной карьере норвежского биатлониста.

На втором месте оказался словенец Яков Фак. А бронзу завоевал австриец Доминик Ландертингер.

Олимпийские игры - 2018. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км



1. Йоханнес Бо (Норвегия): 48.03,8 (2 промаха).



2. Яков Фак (Словения): +5,5 (0).



3. Доминик Ландертингер (Австрия): +14,2 (0).



Ранее "Страна" сообщала, что голландский конькобежец Тед-Ян Блумен принес золото Канаде на дистанции 10 000 метров.

Также мы рассказывали, что биатлонистка Ханна Эберг добыла для Швеции золото в гонке на 15 км.