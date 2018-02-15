Принимать эффективные меры для сопротивления захвата Крыма Россией в феврале-марте 2014 мешала неорганизованность только что созданных органов государственной власти в Украине, плачевное состояние украинской армии и угрозы полномасштабного вторжения РФ.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, предоставляя показания в Оболонском райсуде Киева, который слушает дело о госизмене Виктора Януковича.

"К большому сожалению, 27 февраля (2014 года) еще не было главной исполнительной власти - Кабинета министров. Это была самая большая проблема для меня как для руководителя Верховной Рады: без правительства, без руководства силовых структур принимать эффективные меры было практически невозможно", - сказал секретарь СНБО.

Ранее "Страна" сообщала, что идет допрос Турчинова в суде по делу госизмены Януковича. Прямая трансляция.

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