Матчи российского чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Украины будет транслировать телеканал "Интер".

Об этом сообщает Football.ua со ссылкой на собственные источники.

В тоже время, по данным источников "Страны", вопрос трансляции еще находится в процессе переговоров.

Сам телеканал официальных комментариев по этому поводу пока не дает.

Чемпионат мира 2018 года пройдет летом в городах России. Старт мирового футбольного первенства назначен на 14 июня.

Ранее президент НОТУ Зураб Аласания объявил о том, что его канал не будет показывать матчи ЧМ-2018.

После этого три телеканала в Украине также отказались показывать чемпионат мира по футболу - 2018. Такое же решение приняла и "Медиа Группа Украина" - телеканалы "Украина" и "Футбол 1,2".

Отметим, что Порошенко не советует украинским болельщикам ехать на ЧМ-2018 в Россию.